白河水庫營運半世紀 南水局續推改善工程

白河水庫改善工程計畫圖。(南水局提供)

營運超過半世紀的白河水庫，民國54年6月完工迄今，多年來受到颱風帶來大量泥砂影響，淤積情形嚴重，淤積量高達1539萬立方公尺，淤積率達61.3%，蓄水容量僅剩約970萬立方公尺，南區水資源局為維持白河水庫營運安全並增進地區水資源調度能力，提出改善工程計畫，2座出水工將於5月底完成改善、發揮穩定取水功能，新建防洪防淤隧道預計108年7月完成。

南水局指出，民國102年研提白河水庫水利設施改善工程計畫，先行辦理急要改善項目並納入「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」辦理，改善目標為「維持水庫營運安全」及「增進南部地區水資源調度能力」，將新建防洪防淤隧道一座，完成後預估平均每年排砂量為7.1萬立方公尺，除可減緩水庫淤積外，亦可輔助洩洪，以降低水庫最高洪水位，確保水庫安全。

此外，並辦理壩體不透水心層加高並與防浪牆銜接，完成後可望提升壩體安全性及水庫防洪能力。另，亦辦理主出水工及糞箕湖出水工改善，以穩定水庫出水功能。並於改善期間辦理水庫清淤恢復部份庫容，增加部分蓄水及蓄洪能力。

南水局指出，相關急要改善工作目前已完成壩體不透水心層加高工作，可提高水庫防洪安全，兩座出水工也將於今年5月底完成改善發揮穩定取水功能，新建防洪防淤隧道預計108年7月完成，上述相關急要改善項目完成後，可提升水庫增加水庫清淤排砂能量並提昇防洪功能。

不過，南水局也強調，上述改善工作僅為白河水庫整體更新改善第一階段工作，為進一步再提升水庫運用效率並延長水庫壽命，仍須針對提高水庫排砂效率、提昇水庫供水能力與水庫既有淤積土方加速清淤等提出後續改善策略。

南水局表示，目前已將後續改善工作納入行政院前瞻基礎建設-水環境建設項下推動辦理，期整體改善目前淤積嚴重的白河水庫，為白河水庫再創造新的生命。

(中時)