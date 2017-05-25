曾被男友打爆胸部 王瑞兒又驚現「木偶鼻」
大陸網紅王瑞兒過去曾因為被男友家暴毆打，自po慘狀照片上網，沒想到網友注意的全是她胸前走山的一對胸部，反被笑說是假奶！但毫不遮掩自己整形的她，近日近照又驚呆網友，全因她的鼻子是超不自然「木偶鼻」！
王瑞兒堪稱是大陸「傳奇」網紅，過去曾到日本拍AV，可卻是逃著回家鄉，她透露自己工作時突被導演改劇本，要求10位男優一起上，儘管她當下哭喊想停止，可卻仍無法改變事實，最後她心力交瘁返回大陸。
沒想到先前又因男友動粗打爆她胸部登上成為焦點，不僅網友同情王瑞兒被打得面目全非，更多人關注的是她被打到錯位的胸部。但她很有自信，依舊會在網上曬出各種美照，只是近來的照片卻被笑稱「木偶鼻」太明顯，直呼「就快像童話故事裡一樣掉下來了！」
(中時電子報)
關鍵字：王瑞兒
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