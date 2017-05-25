大林蒲遷村普查月底結束 仍有2成居民失聯

高雄大林蒲、鳳鼻頭遷村普查工作4月啟動，預計本月底完成，目前只剩下不到1周時間，但因部分設籍居民住在外地，約有2成仍聯繫不上，市府民政局呼籲尚未接受普查的居民，把握端午節連假，返鄉接受普查，別在這個歷史關鍵時刻缺席。

大林蒲、鳳鼻頭地區緊鄰工廠，長期飽受汙染所苦，市府研考會去年以電話抽樣調查，結果約77％居民贊同遷村，市府今年更全面普查，凡是去年12月31日設籍大林蒲、鳳鼻頭，且年滿20歲的居民均可表達意見，但只有設籍且擁有房地所有權的成員才能選填遷村方案。

承辦普查工作的民政局表示，設籍當地民眾約1萬9900餘人，4月14日普查作業啟動至今，已有約8成居民接受普查，表達他們對遷村的看法。

然而，早期有民眾因回饋金、農地繼承等考量，遷籍至大林蒲、鳳鼻頭，但本身住在外地，這些居民也被列入普查對象，訪員雖多次約訪，仍有3000多人無法聯繫，專案辦公室已請戶政事務所協助，在不違反《個人資料保護法》前提下，盡量與「籍在人不在」的居民取得聯繫。

民政局強調，普查是遷村重要契機，若居民遷村共識比去年底電話民調結果高，市府才能提報計畫，爭取中央相關經費，呼籲未接受普查的居民主動與遷村辦公室聯繫，訪員也會利用端午假期加班，配合居民時間進行普查。

若居民想要預約受訪時段，可於上班時間洽詢普查專案辦公室，地址設在中油大林蒲康樂活動中心2樓，或撥打服務專線 (07) 9735369詢問。

(中時)