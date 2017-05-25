大林蒲遷村普查月底結束 仍有2成居民失聯
高雄大林蒲、鳳鼻頭遷村普查工作4月啟動，預計本月底完成，目前只剩下不到1周時間，但因部分設籍居民住在外地，約有2成仍聯繫不上，市府民政局呼籲尚未接受普查的居民，把握端午節連假，返鄉接受普查，別在這個歷史關鍵時刻缺席。
大林蒲、鳳鼻頭地區緊鄰工廠，長期飽受汙染所苦，市府研考會去年以電話抽樣調查，結果約77％居民贊同遷村，市府今年更全面普查，凡是去年12月31日設籍大林蒲、鳳鼻頭，且年滿20歲的居民均可表達意見，但只有設籍且擁有房地所有權的成員才能選填遷村方案。
承辦普查工作的民政局表示，設籍當地民眾約1萬9900餘人，4月14日普查作業啟動至今，已有約8成居民接受普查，表達他們對遷村的看法。
然而，早期有民眾因回饋金、農地繼承等考量，遷籍至大林蒲、鳳鼻頭，但本身住在外地，這些居民也被列入普查對象，訪員雖多次約訪，仍有3000多人無法聯繫，專案辦公室已請戶政事務所協助，在不違反《個人資料保護法》前提下，盡量與「籍在人不在」的居民取得聯繫。
民政局強調，普查是遷村重要契機，若居民遷村共識比去年底電話民調結果高，市府才能提報計畫，爭取中央相關經費，呼籲未接受普查的居民主動與遷村辦公室聯繫，訪員也會利用端午假期加班，配合居民時間進行普查。
若居民想要預約受訪時段，可於上班時間洽詢普查專案辦公室，地址設在中油大林蒲康樂活動中心2樓，或撥打服務專線 (07) 9735369詢問。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。