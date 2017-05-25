60分鐘》世紀之毒大追蹤

吃毒魚20多年，台南謝姓婦人體內戴奧辛濃度創世界紀錄。

台灣之恥 戴奧辛濃度世界之最都在台灣

全世界驗出戴奧辛濃度最高的紀錄在台灣；人體血液中戴奧辛濃度最高的人也在台灣。沉痛的世界之最，美麗寶島美名成汙名！台南社大環境行動小組召集人黃煥彰說：「台南中石化安南廠旁集水池以前很多人抓魚，結果驗出6410萬皮克戴奧辛，創世界紀錄，國家隱瞞22年不可原諒。」毒魚吃了20多年，台南謝姓婦人體內驗出951皮克戴奧辛，創世界紀錄，謝姓婦人哽咽：「我常常半夜爬起來哭，想說怎麼辦，那時小孩又都還小。」

雲林垃圾山逾五千噸，一旁竟飼養鴨子。

代燒1噸垃圾回運1.8噸底渣 雲林麥寮不滿

台灣戴奧辛從何而來？國外研究顯示戴奧辛最大排放源來自焚化爐。台灣擁有24座焚化爐，密度高居世界第一！從「物質不滅」定律可知，垃圾不但燒不掉，產出的底渣和飛灰更可怕！雲林林內焚化爐從2005年就無法使用，垃圾委託北高處理，外縣市要求雲林燒1噸垃圾必須運回1.8噸底渣，引發居民不滿，麥寮鄉長許忠富直言：「這不合理，我們寧願花錢去燒垃圾，也不要換底渣回來。」一席話說明「底渣飛灰」遠比垃圾更棘手！

60分鐘團隊挖掘底渣土檢測，重金屬銅超標20倍。

實測!底渣土重金屬超標 銅超標20倍 鋅近10倍

底渣到底有多毒？中視《60分鐘》調查小組前進台南安南區，利用無人機空拍，底渣亂棄一目了然，魚塭旁一塊塊灰色土丘，加起來有七座足球場，重達14萬公噸的廢棄土，相當於五分之一座101大樓，調查小組挖出土壤經過快篩檢測，結果很驚人，重金屬鋅高達18300ppm，超標近10倍；含銅量8925 ppm，超標逾20倍，這些有毒底渣就在魚塭旁！

底渣亂倒汙染台南魚塭 重金屬銅超標3倍

台灣從北到南，桃園、苗栗、台中、雲林、台南、屏東，6大縣市都有底渣棄置，《60分鐘》調查小組持續在台南安南區魚塭旁的廢棄土，向下挖一公尺蒐集滲出水，送往長榮大學環境與食安檢驗系實驗室，證實台南安南區魚塭已遭汙染，水中同樣驗出重金屬超標。長榮大學環境與食品安全檢驗學系副教授洪慶宜表示：「銅錳都超標，銅驗到107 ppb，標準是30 ppb，超過3倍；錳也超過1.5倍，用在灌溉水、水產用水都有疑慮。」

長榮大學副教授洪慶宜檢測底渣滲出水，銅錳皆超標。

台中清水棄置土驗出鉻超標 疑是底渣+爐碴

持續前進台中清水，2015年海濱里被填成底渣棄置區，附近居民直言：「那些土很臭，但業者說經過檢驗，我說你們要不要來站半個小時。」調查小組蒐集清水棄置土，透過XRF重金屬快篩檢測，發現被棄置的不只是底渣！台南社大環境行動小組調查員晁瑞光表示：「驗出鉻有348ppm，超過土壤汙染管制標準250ppm，焚化爐底渣不太會有『鉻』，所以懷疑混入燒不鏽鋼的爐碴。」

雞蛋首驗出戴奧辛 彰化毒鴨蛋變毒雞蛋

2017年4月台灣首次在雞蛋中驗出戴奧辛，毒雞蛋來源鎖定彰化的畜牧場，12年前彰化線西鄉也曾發生鴨蛋遭戴奧辛汙染，「養鴨重鎮」因此沒落，12年後從毒鴨蛋變毒雞蛋，戴奧辛汙染依舊揮之不去，蛋農不滿：「這樣爆出來誰敢吃蛋，我們彰化蛋產量占全台三分之一耶！」戴奧辛持續毒害台灣，「世紀之毒大追蹤」完整內容請鎖定5月27日(六)下午1點及6月1日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)