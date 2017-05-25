不滿同婚釋憲結果 幸福盟今起發動公投

同婚釋憲結果出爐，婚姻平權終露曙光，但反同婚陣營無法接受結果，幸福盟今天宣布全面抗戰，除發動罷免支持同婚的立委，即日起並發動全民公投，目標突破上回公投連署3個月內突破20萬份紀錄，有信心跨過第一階段門檻。

下一代幸福聯盟重申，無法接受大法官釋憲結果，重大議題應交付全民公投，不應由少數司法菁英決定，今天宣布將正式發動同婚公投；此外，除了婚姻家庭全民決定，同婚立法也影響教育，故將針對下一代教育另提出公投案。

幸福盟解釋，第一案為婚姻公投，「你是否同意婚姻應限定在一男一女的結合？」尊重不同想法，但仍應交由全民公投，不要再剝奪人民權利；第二個公投案則為「你是否同意在國民教育階段內，不應對未成年孩子實施同志教育？」

幸福盟號召全民共同參與公投，高喊「婚姻家庭，全民決定！」「子女教育，父母決定！」反對黑箱釋憲結果，強調婚姻是一男一女的結合，定義不應該被改變，同性關係可以用其他方法另外找出路，否則「雙性戀想結婚怎麼辦？」

安定力量聯盟秘書長游信義表示，過去一個多月的釋憲過程中有太多疑慮，但司法院毫無回應，釋憲結果偏袒不公、偏向特定團體，司法部失去公正、公義，司法不該如此被質疑，遺憾司法已明顯侵犯立法權，人民勢必全面抗爭。

他也說，下一代幸福不能由少數人決定，且針對同婚議題，許多大法官過去均曾表態支持，如何公平、合理？已要求監察院調查。各地公民也將群起雲湧表達訴求，即使無法力挽狂瀾，但政府權利是由公民賦予，公民力量將再次興起。

下一代幸福聯盟家長代表曾獻瑩表示，人民參與重大議題權利被剝奪，去年底同婚法案在立法院闖關、一讀付委，沒有公聽會或影響評估報告，直至去年底反對群眾包圍立院，才勉強有兩場公聽會，卻仍在重大爭議聲中送出委員會。

他批評，民調有半數民眾反對倉促修法，卻沒有平台可以表達，接續大法官受理釋憲、言詞辯論等，過程中沒有反對團體聲音，淪為一言堂，最後結果令人無法接受，多數民意沒有實際反映。如果台灣以民主為驕傲，整體政策形成過程中卻缺乏人民參與，人民無法接受，因此發動兩個公投案。

曾獻瑩坦言，公投門檻很高，但釋憲結果一面倒，若此時不發動，台灣將有重大損失；更期待政府補正「鳥籠公投」門檻，民主社會中最重要的就是民主討論、程序正義。公民本就有選舉、罷免、創制、複決權，位階高於大法官釋憲。

至於會不會再度包圍立法院抗爭，曾獻瑩說，全國家長是社會安定力量，平時工作辛苦，非不得已不會採取激烈抗爭手段，但若政府執意不傾聽民意，全國人民一定站出來。

(中時)