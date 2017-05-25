MLB》前田健太開季被狠轟 太愛拚速球所致

改變了投球型態，前田健太不一樣了。(美聯社資料照)

道奇前田健太雖因大腿緊繃進傷兵名單，不過比起開季前4場先發，陷入場場挨全壘打的窘境，他近3場先發表現漸入佳境，而回穩的關鍵，據美媒25日報導，多虧總教練羅伯茲(Dave Roberts)點醒前田「想起自己的優勢」，不要太仰賴四縫線速球對決，改為和黑田博樹、田中將大等人類似「擅用球位移」的型態，因而找回身手。

前田今年開季投得掙扎，前4場比賽自責分率高達8.05，被打擊率也有3成06，甚至上月22日對響尾蛇，還投出單場慘挨4轟、失6分慘烈一役。該場賽後，羅伯茲建議前田，改多投位移多的二縫線速球，專注把球路控低，而非猛催球速，試著用二縫線多攻擊左打者內角，同時也把春訓時效果不錯的切球加進配球。

「我改變了投球的想法！」前田表示，自那之後他開始使用切球，同時也試著活用各種武器，與打者周旋，是一個重大的改變，「我想我太過於仰賴四縫線速球，而沒專注於讓打者迅速出局。我明白自己不是力量型投手，現在運用球位移的策略，讓我投起來更有效率。」

從前田進傷兵名單前3戰，投20.1局僅5分責失、另有21次三振表現來看，這樣的改變確實收到不錯的效果。前田明天(台灣時間26日)將傷癒歸隊，先發對戰暫居國聯中區第2的紅雀，前田相當重視這場比賽，「能在傷後第一場比賽繳出好內容，找回該有的節奏，是很重要的。」

(中時電子報)