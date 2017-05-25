菜市場狡猾慣犯 警民合作圍捕竊賊
有毒品及竊盜前科的黃姓男子，平常靠打零工為生，因缺錢花用，便鎖定傳統市場內人多時段下手行竊，前天在高雄市三民區鼎新市場內趁攤商忙著做生意之際，竊取攤商盒內現金，被熱心民眾發現，告知老闆後立即大喊「抓賊！」，警方獲報趕到，黃嫌已被民眾團團圍住，脫困不得，警方逮人，並從他身上起獲5300元。
三民二分局鼎金派出所23日上午10點50分獲報轄區鼎新市場內發生竊盜案；警方調查，黃嫌（46歲）趁攤商不注意，竊取攤桌上零錢盒內的現金後快步離去，剛好有顧客看見黃嫌行竊立即告知攤商，老闆才發現零錢盒內5300元已不翼而飛，大喊「抓賊」。
市場內人潮眾多，聞訊均蜂擁而上，循犯嫌逃跑方位追賊，警方趕到現場，黃嫌已被民眾團團包圍，當場逮人。
警方循線擴大比對資料，黃嫌也坦承曾於天天新市場內行竊，警方在黃嫌宅內扣得另謝姓被害人證件及皮夾等證物，全案依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦並聲請羈押，法院裁定收押。
黃嫌供稱平常獨居，是臨時工，因缺錢花用，才會選定人潮多的市場行竊，現被逮個正著，感到十分後悔。
鼎金所所長黃慶煌呼籲，出門在外錢財不露白，人潮擁擠場所，注意歹徒伺機尾隨行竊，多一份留意，少一份損失。
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(中時)
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