信搭機要求檢查插座 空姐見「這東西」露奇妙笑容
「搖滾巨人」信日前在台北小巨蛋舉辦演唱會，女兒也擔任特別來賓為他伴奏，掀起當晚演唱會高潮，不過工作滿檔的他，在演唱會結束後，24日又搭乘從西安到上海的飛機，發現插座有問題便請空姐來幫忙時，對方竟露出「奇妙的笑容」，讓他是完全摸不著頭緒。
信表示在班機上發現iPad沒電，但把充電器插好發現沒電後，便請空姐來檢查插座，等空姐稍微了解狀況後，便蹲下來檢查插頭，沒想到空姐立刻皺了眉頭，接著說要去面總開關檢查有無異狀，便帶著奇妙笑容離開，這讓信頓時察覺有異，便立即查看充電插頭有什麼問題，但除了「綁著蝴蝶結粉紅色的Hello kitty」充電頭外，並沒有任何不妥的地方。
對此粉絲則是大感訝異，沒料到MAN度破表的信，居然會使用「粉紅色Hello kitty」的造型充電器，也紛紛留言「是妳女兒的傑作還是你的少女心」、「我們家的搖滾甜心可是少女心滿滿的Rocker好嗎」，搞笑回應立刻笑翻一票人。
(中時電子報)
關鍵字：信
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