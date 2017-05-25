2017全球10大科技公司 蘋果奪冠 鴻海、臉書進榜
美國商業雜誌網站《福布斯》昨日公布今年2000大全球上市公司，其中囊括全球前10名的科技公司依序是：蘋果、三星、微軟、Alphabat、IBM、英特爾、思科、甲骨文、鴻海、臉書。10家進榜的科技公司中，美國公司高達8家，南韓三星名列第2，和台灣的鴻海名列第9，是唯二兩家不屬於美國的科技公司。去年還在十大榜外的臉書，今年上升名次最多，成功擠進前10名。
《福布斯》榜單是依據每家公司的營收、利潤、資產和市值等4大指標，評選出全球最具規模和實力的上市公司，以上4項指標在榜單評比所佔的比重都相同，經由雜誌網站綜合評比後，得出今年的2000大全球上市公司名單。
這份新出爐的榜單中，全球最大科技公司有高達49%都來自美國，而儘管美國公司幾乎霸佔科技領域，但是可以發現他們的壓力卻來自亞洲，因為除了美國公司以外，亞洲公司也是大宗，全球第2大科技公司三星來自南韓，第9大科技公司鴻海則來自台灣，對美國也造成很大壓力。
全球科技公司的榜首「蘋果」，今年5月2日股票市值創下新高紀錄，價格首次來到每股147美元(約新台幣4,423元)，儘管最近全球iPhone手機賣不好，但是去年蘋果營收仍達2,170億美元(約新台幣6.5兆元)，利潤達45億美元(約新台幣1,354元)。
雖然「蘋果」今年仍穩坐全球科技公司龍頭寶座，但是在2000大全球上市公司榜單中，它只屈居第9名，勉強擠進前全球10大上市公司寶座，卻仍比去年退步1名。
(中時電子報)
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