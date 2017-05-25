福原愛剪新瀏海 大秀台灣粽

福原愛秀出新瀏海。(翻攝福原愛推特)

福原愛大秀台灣粽。(翻攝福原愛推特)

(11:30更新內文)下週二(30日)就是端午節，日本桌球美女、「台灣媳婦」福原愛，昨在推特(twitter)秀出台灣粽，原來是婆婆準備的，裡面還包了蛋黃。福原愛的粉絲回文說，第一次看到台灣的粽子，裡面包蛋黃，看起來營養滿分。

福原愛去年和台灣桌球好手江宏傑結婚，兩人最近好像回到台灣。福原愛在推特上PO出相關照片，先秀出新剪的瀏海，依舊甜美可愛，還介紹江宏傑的愛犬「dogi」，婆婆幫忙買的早餐店的三明治、蛋餅和飲料，以及婆婆煮的午餐。

(中時電子報)