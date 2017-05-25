NBA》夏洛特辦2019年全明星賽 喬丹喊讚

兩年前才跟NBA總裁席爾佛一起宣告主辦2017年全明星賽的黃蜂老闆喬丹，如今兩人又要重演1次戲碼了。(美聯社資料照)

這算失而復得嗎？NBA在25日宣布，夏洛特黃蜂將於2019年2月16到18日舉行全明星周末，藉以彌補他們喪失今年全明星賽主辦權遺憾，身為黃蜂老闆的喬丹當然大聲喊讚，畢竟他又可以跟NBA總裁席爾佛一起宣布這個好消息了。

原本確定主辦今年NBA全明星賽的夏洛特市，卻因抗議北卡羅萊納州政府通過歧視同性戀法案，NBA憤而決定把今年全明星周末場地改到紐奧良舉行，不過前提是如果北卡羅萊納州政府願意修改法案，夏洛特就可重獲主辦權。

如今隨著北卡羅萊納州政府態度軟化，且在喬丹與黃蜂隊持續溝通下，順利修改同性戀相關法案，才讓席爾佛同意把2019年全明星賽主辦權，重新交給夏洛特黃蜂，畢竟夏洛特市先前因為歧視同性戀法案已經造成上千萬美元損失。

「全明星周末是1個國際性活動，將為我們社區帶來龐大的經濟效益，」喬丹透過聲明稿表示，「同時也能跟全世界球迷展示我們的城市、我們的球隊，以及當地熱情的黃蜂球迷基礎。」

(中時電子報)