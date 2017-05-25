惡魔與天使大合照？川普全家一身黑見白衣教宗

美國總統川普（右2）一家4口今在梵諦岡與教宗方濟各會面。（美聯社）

川普一家與教宗的合影，被網友合成了多部恐怖片主角。（截自Rob Preuss臉書 ）

惡魔出現在教宗與川普身後。（截自Chris Jameson臉書）

美國總統川普，今天在夫人梅蘭妮、女兒依凡卡及女婿庫許納陪同下，前往梵諦岡與教宗方濟各會面。川普一家4人穿得一身黑，而教宗則是白衣白帽，5人排排站的大合照，被網友揶揄根本是「惡魔與天使」。

教宗方濟各曾批評川普在美墨邊界築牆的政策，川普當時用「可恥（disgraceful）」回擊。不過今天與教宗會面，川普臉上可是堆滿大大笑容，還在個人推特表示，見到教宗，畢生榮幸。

不過教宗似乎不像川普那麼開心，與川普一家的大合照中，教宗方濟各一臉嚴肅。這張照片一釋出，就引起網友廣大迴響，紛紛表示，這根本就是真實版「惡魔與天使」。

還有網友馬上製作KUSO照，把知名恐怖電影「鬼店（The Shining）」中的詭異雙胞胎、「天魔（The Omen）」中的撒旦之子，以及「厲陰宅（The Conjuring 2）中的鬼修女通通P到照片裡，而且毫無違和感。

(中時電子報)