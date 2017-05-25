遏止非法噪音車輛展成效 市議員為重機車主請命
台中市政府警察局執行「靜城專案」，有效減少夜晚噪音！今天於市議會中，市議員曾朝榮等人特為重機車主請命，他說重型機車不等於噪音車，台中市有上萬輛重機車，卻不是噪音車；希望警方及環保局不要矯枉過正，確保合法重機車主的權益！
警察局表示，改裝車不等同於非法，如經監理所認定合法，則可行駛於道路上；針對非法改裝車產生噪音擾民，警察局定期結合環保局、公路總局台中區監理所，執行聯合稽查，今年1至4月共取締1027件，成效居冠全國。
警察局除持續向員警宣導，依規取締非法改裝噪音車輛，確保執法符合程序正義，兼顧車友權益與城市生活品質；環保局也將適時加開假日噪音到檢場次，減少民眾不便。
警方表示，但若是汽車、大型重型機車，即部分無法由外觀檢視排氣管內部的機車，因無法由外觀辨識據以判斷是否拆除消音器，均會同環保局及監理單位實施「環、警、監聯合稽查」，以儀器設備測量噪音分貝，並由監理人員認定是否違規。
警方強調，若現場只有員警，而沒有環保、監理單位人員配合，則員警僅會於拍照、錄影蒐證後，通報噪音車檢舉網，並函請監理單位召回臨時檢驗。
(中時)
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