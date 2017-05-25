不倫醜聞纏身多年 陳赫首談前妻吐心聲

陳赫首度在節目上談論前妻許婧。(圖／翻攝自微博)

大陸藝人陳赫因主持《奔跑吧兄弟》打響知名度，前年被抓包與女星張子萱偷情，雙雙出軌背叛另一半，雖事後澄清已離婚，仍難逃被外界譴責，去年兩人領證結婚，並生下一女，近日陳赫在節目罕見談及婚姻和前妻許婧，坦言離婚是他在網路最害怕碰觸的地方。

陳赫近日在節目《拜託了冰箱》，難得談論到前妻，因為事件爆發後，他和許婧都收到一堆酸言，但他是藝人，可以挺過來，前妻只是普通人，一定很難承受，他表示兩人真的是好朋友，正常交流都OK，所以他也跟許婧說「算了，妳不要看了。」

而一直以來陳赫都採沉默面對，不過網路仍出現他和許婧在炒話題的傳言，讓他忍不住吐心聲：「這些都沒有，這個是我在網路上最害怕觸碰的地方，我怎麼可能再把它挑起來」，強調兩人就是朋友，很多東西都過去了，互相都過得很好。

他透露上節目前詢問過前妻意見，她也同意把事情拿出來聊一聊，因為陳赫認為已經給許婧和其他人造成很大傷害，所以希望能近自己所能「制止它」，語氣不時哽咽和滿是無奈。

(中時電子報)