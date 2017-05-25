不倫醜聞纏身多年 陳赫首談前妻吐心聲
大陸藝人陳赫因主持《奔跑吧兄弟》打響知名度，前年被抓包與女星張子萱偷情，雙雙出軌背叛另一半，雖事後澄清已離婚，仍難逃被外界譴責，去年兩人領證結婚，並生下一女，近日陳赫在節目罕見談及婚姻和前妻許婧，坦言離婚是他在網路最害怕碰觸的地方。
陳赫近日在節目《拜託了冰箱》，難得談論到前妻，因為事件爆發後，他和許婧都收到一堆酸言，但他是藝人，可以挺過來，前妻只是普通人，一定很難承受，他表示兩人真的是好朋友，正常交流都OK，所以他也跟許婧說「算了，妳不要看了。」
而一直以來陳赫都採沉默面對，不過網路仍出現他和許婧在炒話題的傳言，讓他忍不住吐心聲：「這些都沒有，這個是我在網路上最害怕觸碰的地方，我怎麼可能再把它挑起來」，強調兩人就是朋友，很多東西都過去了，互相都過得很好。
他透露上節目前詢問過前妻意見，她也同意把事情拿出來聊一聊，因為陳赫認為已經給許婧和其他人造成很大傷害，所以希望能近自己所能「制止它」，語氣不時哽咽和滿是無奈。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。