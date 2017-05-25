陳菊：同婚釋憲沒輸贏，盼互相包容

針對同婚釋憲，高雄市長陳菊表示「相愛是人權」，釋憲結果沒輸贏，盼各方戶相包容。（林宏聰攝）

大法官釋憲保障同志結婚權益，卻引發正反兩面看法，高雄市長陳菊25日在議會受訪表示，台灣是個多元豐富的社會，釋憲結果沒有輸贏問題，期待大家能夠學習互相了解、包容。

大法官對於同婚的釋憲結果，昨天下午公布，陳菊第一時間在臉書上貼文，以「相愛是人權」為題，強調「我們堅信本於愛及善良，必能走向進步而更加美好的價值。台灣加油。」

她今天上午在議會接受媒體訪問時表示，20年前台灣第一場同志婚禮在台北舉辦，當時她致贈的中堂，就寫著「相愛是人權」。

陳菊表示，時隔20年，如今透過釋憲認定民法未保障同志婚姻是違憲，她認為台灣是個多元豐富的社會，釋憲結果並沒有輸贏的問題，期待各方面都能學習互相包容。

(中時)