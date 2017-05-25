東豐快工程 以完整保留東豐自行車道綠廊為前提
東豐快速道路是否影響東豐自行車道綠廊，引起市議會藍綠議員的群起關注！台中市長林佳龍25日上班前，特地抽空前往騎腳踏車體驗當地美景，隨後並在臉書做出重大宣布：東豐快工程將以「完整保留東豐自行車道綠廊」為前提，要求建設局調整工法。
林佳龍今日在臉書表示，今天一早他在上班前特地繞到東豐自行車道，看看最近備受關注的綠廊，東豐綠廊一如往常恬靜而美麗，它不僅是全國第一條廢棄鐵道改建的自行車專用道，也是歷年票選冠軍的單車旅遊勝地。騎車在林蔭間的悠閒感，是「台中最幸福的風景！」也是許多人珍貴的共同回憶。
林佳龍表示，東豐快速道路在前市府時期提出的隧道方案，牽動地質敏感區，讓石崗居民憂慮，環評程序也有疏漏，經訴願後遭撤銷。新市府團隊接手後，經多方研議，捨棄隧道方案，並提出南堤方案；雖然已降低對環境的影響，但與東豐自行車道的共線路段，仍有許多民眾憂心，綠廊是否遭受衝擊？
林佳龍強調，便捷的交通與美麗的自行車綠廊，都是台中人共同的珍貴資產，兩者絕非不能並存。找出兩全齊美的方案是市府的責任，他已聽到愛護綠廊民眾的心聲，也感同身受。
林佳龍宣布，未來東豐快速道路工程將「完整保留東豐自行車道綠廊」，要求建設局另行調整工法；同時，相關單位對自行車道的管理及周邊生態的保護，也應提出更積極的作為。很感謝守護在地幸福的無名英雄，這條路大家一起走過，他很珍惜；希望未來與大家繼續向前行。
(中時)
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