食藥署端午粽子稽查　5款產品防腐劑違規

食藥署今公布市售粽子產品及原料稽查結果。（食藥署提供）

端午節將至，業者紛紛推出各種應景食品。衛福部食藥署今公布第二波粽子稽查結果，有5款產品食材不合格，包括4款防腐劑「苯甲酸」超標，1款檢出「不得檢出」的硼酸，違規產品均已下架回收，並請當地衛生局依法處辦。醫師指，兩款防腐劑吃下肚，均會產生腸胃不適症狀，硼酸更會引發代謝性酸中毒。

衛福部和全國22縣市衛生局，針對全台大賣場、傳統市場、小吃店、雜貨行等販售端午節應景食品與食材的業者進行抽檢，776件抽檢產品中，有5款不合格，其中彰化縣業者「肉圓姐」的鹼粽（梗粽），被驗出不不得檢出的防腐劑「硼酸」。

食藥署進一步指出，另4款違規產品，均是苯甲酸超標（上限為每公斤1公克）：台南市業者新高食品，使用的醬料「真好膏」遭檢出苯甲酸每公斤達1.2公克，台中超鴻百貨的兩款菜脯，苯甲酸每公斤分別達達2.56和2.05公克，來源廠商均是雲林縣泌宥農產行；彰化縣大禹商行的客家碎脯，其苯甲酸則達每公斤1.25公克，來源廠商為彰化縣美味農產行。

食藥署中區管理中心指，所有違規產品均已通知販售商下架回收，並移請來源製造商所轄的衛生局依法處辦。由於硼砂屬於未經許可的添加物，遭檢出的業者，可依違反《食安法》第15條，最高處2億元罰鍰，且產品要莫入銷毀，苯甲酸超標業者，則因未符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，可以《食安法》最高處300萬元罰鍰。

林口長庚臨床毒物科主任顏宗海說，苯甲酸屬於合法添加物，為毒性較低的無機防腐劑，然而一旦超標，民眾下肚後，會出現噁心、嘔吐、腹痛等腸胃不適症狀，至於硼砂則屬於毒性較高的無機防腐劑，吃下肚後也會出現腸胃不適，且硼砂在人體會轉為硼酸，若分量一多，容易引發代謝性酸中毒，危害人體健康。

(中時)