巴拉刈108年2月起禁用 防檢局籲農民勿搶購囤積

除草劑「巴拉刈」108年2月將禁用退場，雲林縣府籲請中央政府多傾聽農民心聲，對即將上路的巴拉刈禁用政策儘速提供配套措施，避免衝擊農業生產。

農業處指出，108年2月1日起禁止販賣及使用，緩衝期還有近1年9個月，動植物防疫檢疫局籲請農民不要搶購囤積。

防檢局指出，為兼顧植物保護需求與農民的健康及安全，禁用劇毒性成品農藥是國際農藥管理趨勢，也是農委會既定政策，農委會近年來已陸續評估禁用多種劇毒農藥，目前僅剩 10 餘種。

防檢局表示，「24％巴拉刈溶液」及「33.6％巴達刈水懸劑」（含有巴拉刈之混合劑）的除雜草功能及範圍已有其他除草劑可以替代，因此預告啟動「巴拉刈」相關農藥退場機制，「24％巴拉刈溶液」及「33.6％巴達刈水懸劑」將自107年2月1日起禁止製造、加工及輸入，108年2月1日起禁止販賣及使用。

(中時)