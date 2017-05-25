林洲民：三興公宅暫停招標
台北市長柯文哲興建公宅的政治承諾，受到相當阻力，居民不願意買帳，25日台北市都市發展局長林洲民出席7位市議員聯合召開的地區居民座談會時，轉達柯文哲指示並明確允諾，表示因需要與地方繼續溝通，三興段公宅暫停招標，民眾報以掌聲回應。
柯文哲4年2萬戶公宅幾度下修，但仍然面臨居民的反對意見，此前廣慈博愛院區的公宅基地規畫2800戶，遭到激烈反對，在溝通後減為1400戶才達成市府和居民的共識；25日三興段和六張犁居民上百人赴市議會表達反對興建公宅。
居民代表徐壯華牧師表示，基隆路塞車嚴重，周邊停車位一位難求，如果貿然興建大量體公宅，地區環境壓力負擔太重。目前周邊已有環保局的設施，居民長期忍受氣味不佳，市府沒有優惠回饋反而增加地區壓力，「請市府饒了我們善良百姓。」
景勤里長賴惠貞也強調，陸軍保修廠基地規畫ABCDE，她所在的六張犁AB基地也面臨同樣問題，信義區民不當二等市民，而且也不知這些公宅以什麼族群為適用者；她認為居住正義口號喊很大聲，居民卻認為自己被犧牲。
林洲民在回應時指出，三興公宅的招標截標日原定6月1日，但市長認為如有與居民再溝通需求，「就先暫停招標」；此外，公園部分，他指出市長已要求加速再加速，先將414公園綠地建好，同時市府也允諾未來該防災公園地下樓層不置放環保車，以居民停車為優先。
林洲民說，當地的交通解決方案，必然會繼續精進，必要時請居民容許以取消路邊停車的方式，加大交通流量；至於，陸保AB基地，林洲民允諾會進行第3次公聽會，一定與居民持續溝通，會傾聽地方聲音。
北市都發局規劃在信義區陸保廠A、B兩塊基地，興建近700戶公共住宅，信義區三興段也規畫公宅，引起居民恐慌，惟恐柯文哲為求達成公宅數量的政策目標，一口氣塞進龐大的公宅量體，造成地區環境負擔。
25日出席的議員包括王鴻薇、洪健益、秦慧珠、徐世勳、戴錫欽、張茂楠。
(中時)
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