同婚釋憲連帶通姦除罪？花敬群：應該不是

內政部次長花敬群25日赴立法院並接受訪問。（姚志平攝）

大法官會議宣告民法排除同婚違憲，外界關心同婚修法是否影響通姦罪的問題，內政部次長花敬群25日在立法院表示，這是兩性關係跟同性關係底下，對婚姻關係的衝突或認同不相容問題，未來會從民眾的理念及社會共識來建立基礎，通姦罪會不會因為同婚就這樣不見「未必這麼單純，應該不是這樣」。

(中時)