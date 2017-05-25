MLB》塞弗瑞諾霸氣8局無失分 洋基完封皇家
洋基昨晚節不保，比賽後段慘遭皇家逆轉，但在自家主場作戰的他們，很快在25日再戰皇家時討了回來，雖攻勢不多，全場僅得到3分，不過先發塞弗瑞諾(Luis Severino)威風八面，繳出8局無失分好投，與貝騰塞斯(Dellin Betances)聯手以3比0完封皇家。
塞弗瑞諾前一戰對光芒，雖未贏球，但繳5局失1分的稱職好投。此役他狀況再升級，前3局讓皇家打者9上9下，投完5局僅被打2安、無失分。皇家先發漢默(Jason Hammel)表現也不惶多讓，前5局讓凶猛的洋基打線只被打2安，不過其中1支安打是桂格瑞斯(Didi Gregorious)的陽春炮，讓他失掉1分。
比賽到6下，洋基捕手G.桑契斯(Gary Sanchez)率先敲安上一壘，接著靠盜壘外加皇家捕手S.裴瑞茲(Salvador Perez)傳球失誤，一舉攻占到三壘，哈利岱(Matt Holiday)再補上高飛犧牲打，打回洋基第2分。7下洋基再靠桂格瑞斯二壘安打領頭，再進帳第3分。
3分雖不算多，但對今天的塞弗瑞諾來說已足夠！他隨後投到8局，只再讓皇家打者揮出2支零星安打，沒失掉任何分數，總計他此役投8局挨4安，另有7次三振、1保送，表現亮眼。接替的貝騰塞斯也沒給皇家反撲機會，霸氣連3K守成，助洋基3比0贏球。
(中時電子報)
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