NBA》遭湖人背叛？史考特：我只來看住布萊恩
千錯萬錯都是別人的錯！《橘郡紀事報》25日報導，儘管已被湖人解雇快1年時間，前湖人總教練史考特仍然自認是受害者，且遭湖人高層背叛，他更爆料自己當上湖人主帥原因，只是來看住「小飛俠」布萊恩，不讓小布作怪！
史考特口中的湖人高層，是指已被湖人開除的前總裁吉姆巴斯與總管卡普查克，因為史考特2014年夏天跟湖人簽下4年1600萬美元合約，其中最後2年是球隊選項，沒想到隨著布萊恩去年宣告退役，湖人也直接把史考特解雇。
「如果我要布萊恩做某些事情，基於對我的尊重，布萊恩會做的，」堅稱湖人允諾過本季仍讓他執教的史考特表示，「基本上，湖人只要我在那兩年管好布萊恩，這樣布萊恩就不會做一些讓他們抓狂的事，因為他們知道我可以做到。」
不過事實上，史考特在湖人的領軍戰績相當難看，連兩年都居聯盟墊底，總共才拿38勝126敗，甚至沒給羅素、蘭道爾等新秀足夠的上場時間，跟湖人球員之間關係相當緊繃，別忘記林書豪也是史考特手中的「受害者」之一。
至於史考特不給新秀足夠上場時間的理由是，因為這些新人不願珍惜上場機會，且用高標準看待自己，所以他才不給年輕球員成長舞台。看來湖人高層當年做出的最錯誤決定，還是沒有更早就把史考特開除才對。
(中時電子報)
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