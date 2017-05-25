高鐵商務車廂餐飲 6月全面更新

高鐵商務車廂餐飲，將於6月起全面更新。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵列車服務再升級！高鐵指出，自6月起商務車廂免費供應點心與飲品6月起全面更新，經嚴格評審，精選9項甜鹹點心及3款飲品，後續將不定期輪替更新，期望提供商務車廂旅客更加健康美味的享受。

高鐵指出，商務車廂餐飲挑選過程非常嚴謹，第一階段須考量呈現在地食材特色、推廣台灣本土品牌、照顧弱勢族群等因素，先篩選出符合的產品，第二階段再由公司多名高階主管親自參與試吃評分，達到一定分數者，才能提供給旅客。

此外，所有商務車廂的餐飲供應商均經ISO22000或HACCP食品安全認證，原料食材盡量使用台灣在地產品。希望在提供旅客安心美味的餐點之餘，同時兼顧企業社會責任，為台灣社會盡一分心力。

高鐵表示，通車營運已邁入第11年，持續以貼近旅客需求為目標，不斷精進各項軟硬體服務，從便利購票、優惠產品到轉乘接駁、週邊設施等，提供旅客全方位的用心服務，希望旅客從買票、搭車到離開車站，都能留下美好的經驗及感動。未來將持續努力，提供顧客優質服務、創造顧客滿意及善盡社會責任，期許成為帶動台灣進步、改變的火車頭，以及社會、環境、產業串流的平台。

(工商)