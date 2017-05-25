鴨肝充當鵝肝賣 鐵板燒餐廳女負責人40萬交保

高雄鐵板燒餐廳「家蒂諾」去年10月遭PTT鄉民爆卦以鴨肝當鵝肝賣，高巿府衛生局受理檢舉後，高雄地檢署23日指揮搜索，認定家蒂諾自2013年11月起至去年10月間，從未採購過鵝肝，訊後依詐欺、違反食安法諭令李姓女負責人交保40萬元，並限制出境出海。

54歲李女經營的家蒂諾鐵板燒餐廳，菜單上標榜鵝肝套餐或其他套餐均含有鵝肝或以鵝肝做成前菜，售價從1980元至6000元不等。

雄檢檢察官23日帶隊指揮法務部調查局高雄市調處會同高雄市衛生局稽查人員，至家蒂諾在鼓山區的餐廳執行稽查及搜索，當場扣得進銷貨等單據，並帶回李女及證人5人訊問。

檢方發現，家蒂諾自2013年11月至去年10月止，向上游廠商採購的食材均是鴨肝，從未採購過鵝肝，但菜單上卻標示鵝肝套餐或鵝肝前菜，已使消費者陷於錯誤點餐，涉嫌欺瞞顧客。

李女因涉嫌刑法詐欺及違反食品安全衛生管理法犯罪嫌疑重大，檢察官當庭諭知40萬元交保，並限制出境出海，其餘證人4人訊問後均請回。

(中時)