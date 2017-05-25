有這3症狀 當心與宇彬歐巴同患鼻咽癌
韓國長腿歐巴金宇彬罹患鼻咽癌，喚起國人對鼻咽癌的警覺，有醫師指出鼻咽癌多為遺傳，出現耳朵悶塞感、鼻涕或痰帶血及頸部淋巴腫大無痛，就建議民眾就醫檢查。
據《中央通訊社》報導，新光醫院耳鼻喉科侯勝博主任表示，鼻咽癌多是以遺傳為主的癌症，台灣好發鼻咽癌的民眾年齡為40~50歲，且男多於女；如果在3代直系血親中，有2人以上患有鼻咽癌，特別是母系血脈，則罹患鼻咽癌的機率就大增。
侯勝博主任指出，過去香港曾有研究發現，鹹魚為患有鼻咽癌的危險因子，但廣義來說除了遺傳外，醃漬食品為危險因子，醃漬食品裡含有亞硝酸鹽，而亞硝酸鹽容易有致癌物產生。
而鼻咽癌有明顯的3症狀：1.早上睡醒的第一口痰或鼻涕裡帶有血絲、2.耳朵有悶塞感、3.上頸部的淋巴結腫大但無痛感。民眾如果有出現以上3症狀就要當心！平時應避免吃高溫油炸及醃漬品，多吃新鮮蔬果，特別要多攝取青椒、紅椒、胡蘿蔔及番茄等含高抗氧化劑的蔬果。
侯勝博主任說明，鼻咽癌1期及2期可以透過放射線治療，3期、4期則是同步以化療及放射線治療，控制率達9成，而5年的存活率也近7成，因此鼻咽癌經治療後可以獲得控制。
(中時電子報)
關鍵字：鼻咽癌
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