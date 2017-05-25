日文補教名師性侵女學生 判刑4年

日文補教名師吳姓男子，3年前在新竹某大學任教時，欲追求一名女學生，他趁對方因不明原因昏睡之際性侵，事後女學生懷疑被侵犯詢問他，他竟在臉書回稱「都射在裡面了，妳說呢？」，最高法院考量吳男獲女學生原諒，今將他判刑4年確定。

2014年10月27日上午吳男邀約女學生到他家踫面一同外出遊玩，後因故兩人返回他位於新竹市的住處觀賞影片，期間吳男欲親吻女學生，但都被她推開拒絕，後來她因不明原因全身無力、昏沈欲睡，吳男於是扶她到床上睡覺。

吳男趁女學生陷入昏睡之際，褪去她的衣物，不顧她正值月事期間仍加以性侵，然後逕自離開與另名女性友人見面，隔天凌晨女學生發現褲子被脫掉驚覺有異，質問吳男但他竟回稱「都射在裡面了」，她向校方性平會投訴卻遭認定性侵不成立，她轉而報警求助。

歷審都認定，吳姓男子利用女學生昏睡而無法抗拒加以性侵，且他被起訴後，多次要求女學生更改證詞，透過各種管道干擾她的證詞，試圖影響司法公正，犯後態度不佳，但考量女學生一再表示願意原諒他，將吳男判刑4年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)