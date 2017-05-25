日文補教名師性侵女學生 判刑4年
日文補教名師吳姓男子，3年前在新竹某大學任教時，欲追求一名女學生，他趁對方因不明原因昏睡之際性侵，事後女學生懷疑被侵犯詢問他，他竟在臉書回稱「都射在裡面了，妳說呢？」，最高法院考量吳男獲女學生原諒，今將他判刑4年確定。
2014年10月27日上午吳男邀約女學生到他家踫面一同外出遊玩，後因故兩人返回他位於新竹市的住處觀賞影片，期間吳男欲親吻女學生，但都被她推開拒絕，後來她因不明原因全身無力、昏沈欲睡，吳男於是扶她到床上睡覺。
吳男趁女學生陷入昏睡之際，褪去她的衣物，不顧她正值月事期間仍加以性侵，然後逕自離開與另名女性友人見面，隔天凌晨女學生發現褲子被脫掉驚覺有異，質問吳男但他竟回稱「都射在裡面了」，她向校方性平會投訴卻遭認定性侵不成立，她轉而報警求助。
歷審都認定，吳姓男子利用女學生昏睡而無法抗拒加以性侵，且他被起訴後，多次要求女學生更改證詞，透過各種管道干擾她的證詞，試圖影響司法公正，犯後態度不佳，但考量女學生一再表示願意原諒他，將吳男判刑4年，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。