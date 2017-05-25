搭高鐵可充電 兩車廂新增USB插座
為因應行動通訊時代的來臨及提升服務品質，台灣高鐵自即日起於各列車第4及第12車增設USB充電插座，旅客在乘車期間如有充電需求，可前往進行充電。
高鐵表示，列車第4及第12車的電話亭設置，原已各有2個110V插座，為因應行動通訊時代人手一機的趨勢，再次更新設備，將其中1個插座改為配有2個接口的USB充電座，提供各式手機及平板臨時充電的需求。其中1個USB充電接口並備有Micro USB、Apple Lightning、USB Type C等三種接頭的充電線，可供市面上大部分的手機及平板使用。
而有自備充電器的旅客，仍可使用原有的110V插座充電。高鐵提醒，列車充電座僅提供充電服務，旅客於充電期間請勿離開，以免物品遺失。
此外，為提升乘車環境品質，高鐵公司持續推動「寧靜車廂」宣導，呼籲旅客乘車時小聲談話，同時將手機、平板電腦等電子產品轉為靜音或震動。商務車廂通道門上已增設「寧靜場所」標誌，販賣推車及商務服務推車上亦增加「寧靜場所」標誌牌，車內跑馬燈訊息、餐桌背面資訊均加強宣導「將電子產品設成靜音模式」及「降低說話音量」，希望所有旅客共同維護乘車環境的寧靜舒適。
(工商)
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