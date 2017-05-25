不滿同婚釋憲結果 佛教界號召寄冥紙超渡大法官
同婚釋憲結果出爐，佛教代表、新北市佛教會理事長淨耀法師今天出面表示，心情沉重，國家是全民賴以生存的空間，可惜目前亂象已經將司法權凌駕於立法權，「應該可以撤除立法院，不用再由人民選出立委，直接由國家政府、回歸帝制就算了！」他號召民眾寄冥紙到司法院超渡大法官。
他批評，大法官為了個人利益，踐踏憲法專業與良心，「比監獄中的受刑人還不如」，更諷刺「大法官應該請幼稚園學生當就好了！」不需要專業，傷害人民對司法失去信心。
淨耀法師呼籲，全國同胞如果不認同，應該每人都要寄一張冥紙，寄到司法院給院長與每個大法官，希望「超渡」大法官、「超渡」對司法的絕望。他也表示汗顏，「台灣號稱亞洲第一，為什麼不是經濟、財富或道德、智慧？」
(中時)
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