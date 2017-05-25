聯合國寒冬？ 川普擬砍300億維和任務經費

川普的新預算計畫，如今也讓如聯合國等國際組織感到憂慮。（圖/美聯社）

身為聯合國（UN）最大贊助國的美國，在總統川普（Donald Trump）喊出的新預算方案中，將大幅刪減高達190億美元（約5,735億台幣）的多項外交和援助預算，其中就包含資助全球維和任務的10億美元（約301.8億台幣），讓聯合國官員大感吃不消。發言人更呼籲川普和美國國會，刪減預算將讓維和變成「不可能的任務」，還望美國持續為維護全球和平共盡一份心力。

據路透社（Reuters）報導，在川普行文國會要求重議預算支出後，不僅國內哀鴻遍野，如今連長年仰賴其資助的國際組織，也遭到流彈波及。在新版預算計畫中，川普擬將多項外交與國際援助預算砍掉，預計能節省至少190億美元（約5,735億台幣）的支出，其中一項就是對聯合國全球維和任務高達10億美元（約301.8億台幣）的資助。聽聞此事後，聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）表示，「期望美國別讓維和任務變成「不可能的任務」，缺少這筆經費，聯合國現行的人道救援、和平發展與人權觀察任務與成果將化為烏有。」

根據聯合國官方數據顯示，美國是其經費最大贊助國，每年資助金額佔54億美元（約1,630億台幣）核心運營經費的22%、79億美元（約2,385億台幣）維和任務經費的28.5%。雖然身為創始會員兼安理會常任理事國，但美國政府對於這個總部位於紐約市區的國際組織，卻早已多有微詞，從資助經費分配不均、到組織過於龐大且浮濫，讓美國輿論經常認為政府是冤大頭。隨著保護主義和區域合作浪潮興起，聯合國這個二戰留下的集體安全機制是否仍然適用，也成為國際熱議的焦點之一。

總認為美國擔負太多「不公平」的川普，上任後也對資助聯合國頗有微詞。他希望在維和任務的負擔上，要調降至25%以下，應由其他190多個會員國分擔更多比例。然而，美國此番大砍44%國際組織資助經費，恐讓聯合國在內的諸多國際組織面臨斷炊或寒冬局面，為避免困局來臨，聯合國立即發表聲明，向美方保證將改革機構制度、並創造更公平且合理的「經費負擔比例」，希望川普與國會三思。

(中時電子報)