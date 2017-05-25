騎單車賞綠廊 林佳龍：東豐自行車道將完整保留

台中市長林佳龍前往東豐綠廊，騎腳踏車體驗當地美景，並透過臉書宣布「要求建設局調整工法，完整保留東豐自行車道綠廊。」（翻攝臉書）

東豐快速道路是否借道東豐綠廊？台中市議會藍綠議員都持反對意見，國民黨團更號召黨團議員，下午將前往車道入口騎自行車，共同捍衛東豐鐵馬道，不料一早就被破梗，市長林佳龍今日上班前特地抽空前往騎腳踏車體驗當地美景，隨後並透過臉書宣布「東豐快工程將以『完整保留東豐自行車道綠廊』為前提，要求建設局調整工法。」

林佳龍今日在臉書表示，今天一早他在上班前特地繞到東豐自行車道，看看最近備受關注的綠廊，東豐綠廊一如往常恬靜而美麗，它不僅是全國第一條廢棄鐵道改建的自行車專用道，也是歷年票選冠軍的單車旅遊勝地。騎車在林蔭間的悠閒感，是「台中最幸福的風景！」也是許多人珍貴的共同回憶。

他表示，東豐快速道路在前市府時期提出隧道方案，牽動地質敏感區，讓石崗居民憂慮，環評程序也有疏漏，經訴願後遭撤銷。新市府團隊接手後，經多方研議，捨棄隧道方案，並提出南堤方案；雖然已降低對環境的影響，但與東豐自行車道的共線路段，仍有許多民眾憂心，綠廊是否遭受衝擊？

林佳龍強調，便捷的交通與美麗的自行車綠廊，兩者絕非不能並存，他已聽到愛護綠廊民眾的心聲，未來東豐快速道路工程將「完整保留東豐自行車道綠廊」，要求建設局調整工法；同時，相關單位對自行車道的管理及周邊生態的保護，也應提出更積極的作為。

(中時)