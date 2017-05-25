北市容積維持雙軌制 柯P：將開說明會討論

爭議多日的「台北市容積移轉審查許可自治條例」修正案，昨在市議會二讀表決過通、最快下周三讀，一旦通過，原本現行3年落日條款將取消，續行捐地、代金雙軌制。台北市長柯文哲今天對此表示，將在北市府大廳召開說明會討論。

柯文哲上午出席「內科之心─內湖科技園區產業支援設施BOT開發案」簽約記者會後接受媒體採訪，針對容積代金一事，他說，本來6月1日要提出方案，沒想到議會提前動手，但市府還是會舉辦說明會。

他說，建商的獲利跟地主賣地所得之間的差額達上千億，有個口號是「誰偷走人民的乳酪？」，市府本來希望用公開透明的方式，容積100％由政府收代金後，再100％轉給地主，北市1255公頃的公保地還是要解決，問題蠻複雜，會在市府大廳開說明會討論。

(中時)