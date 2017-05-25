流感疫情增溫 放寬公費藥劑使用

為減少流感疫情對民眾健康的威脅，疾管署今天宣布即日起至6月30日擴大公費流感抗病毒藥劑使用對象，增列「家人、同事、同班同學有類流感發病者」，凡經醫師臨床判斷判定符合公費用藥劑使用條件者，不需快篩，均可依規定使用公費流感抗病毒藥劑。

疾管署表示，國內上周類流感門急診就診人次為6萬5116人次，較前一周增加2636人次；社區流行病毒型別仍以H3N2為主。本流感季（去年7月1日起）截至目前累計495例流感併發重症確定病例，62例死亡，感染病毒型別多為H3N2。

近來國內流感疫情呈上升趨勢，加上氣象預報近期將受鋒面影響，氣溫略降，而且端午連假即將來臨，民眾南來北往交流頻繁，預期流感輕症疫情持續。疾管署提醒民眾勿輕忽流感嚴重性，有呼吸道症狀應配戴口罩、打噴嚏應用面紙或手帕遮住口鼻、與他人交談最好保持1公尺以上。

(中時)