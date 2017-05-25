柯P：聲請同婚釋憲是為解決問題 非表特定立場

大法官會議認為民法關於婚姻規定，沒有保障相同性別者的婚姻自由權及平等權，昨宣告違憲，台北市政府為聲請大法官釋憲單位之一，市長柯文哲今天表示，北市民政局原本有同婚註記，後來發現目前法律，這些註記沒有實質效果，甚至連簽手術同意書都有問題，既然做起來卡卡的乾脆就釋憲，看到底要怎麼解決，不是代表特定立場。

柯文哲上午出席「內科之心─內湖科技園區產業支援設施BOT開發案」簽約記者會後接受媒體採訪，他說，面對問題是解決問題的第一步，常常是不解決問題，反被問題解決。

他說，北市民政局原本有同婚註記，後來發現目前法律，這些註記沒有實質效果，甚至連簽手術同意書都有問題，既然做起來卡卡的乾脆就釋憲，看到底要怎麼解決，不是代表特定立場。他強調，他的立場就是把問題攤在陽光底下，大家不要告來告去，再來應該立法院要處理面對。

會不會擔心北市府成為反同婚的箭靶？柯重申，今天只是讓問題攤在陽光下讓大家討論，再做一些解決，他受不了告來告去的做法。

(中時)