同婚釋憲結果 賴士葆：像超級核彈
大法官昨宣告《民法》為保障童婚違憲，國民黨團總召廖國棟、立委賴士葆、孔文吉今舉行記者會。賴士葆表示，釋憲的結果，「像投進超級核彈，爆發後，震撼餘威對這過社會的傷害非常大」，賴士葆對於釋憲結果表達不解，質疑這件事情立法院就可以處理，為何司法院要跳進來介入，把立法院該處理的事，斬釘截鐵的作出解釋。
賴士葆表示，他個人無法接受這樣的解釋，儘管他預測到這樣的結果，他認爲這是如假包換的「政治性釋憲」，蔡英文總統之前提名的大法官都主張修《民法》，立場清楚，這批大法官把大法官的名氣給糟蹋了，只是一群被蔡英文拿來當砲灰擋子彈的人。
孔文吉對於結果也表達強烈遺憾，他說，很多宗教團體對同婚都感到疑慮，大法官的解釋完全沒考量到可能的社會衝突。他主張同婚不是普世價值也不是人權，應該回到家庭倫理跟家庭道德的核心價值觀，因此他反對修《民法》，法務部也應該提出另立專法的版本。
廖國棟則要求蔡英文不能再躲在幕後，應該正面面對人民，解釋清楚她的立場是什麼？廖國棟也提出疑問，釋憲後，同志現在到底能不能就可以馬上主張登記結婚？能不能立即要求收養、繼承、醫療等權利？
對於國民黨團立場，廖國棟則多次強調，國民黨團大會早已對此做出決定，讓個別委員對各自認同的價值去論述，他與賴、孔3人也都是代表個人發表意見，黨團同樣也有支持修《民法》的委員。對於日後修法如何應對，立場又如何，廖國棟表示，待之後黨團大會討論決定，現在不能回答。
(中時)
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