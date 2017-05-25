共和市場火災受災戶陳情 澄清沒拿到補償金

火災受災戶向副議長郭明賓（左）陳情。（廖素慧攝）

副議長郭明賓質詢市府勿強姦民意。（廖素慧攝）

涂醒哲市長備詢表示會研議受災戶的陳情。（廖素慧攝）

嘉義市共和路、南門街市場大火，燒毀12戶老店，此區塊是日治時期都市計畫為「公道五」用地，受災戶今天到議會陳情，希望原地修建，受災戶更澄清，近來飽受網民攻擊，但他們從未拿到補償費。

共和路、南門街21日下午發生大火，延燒3小時燒毀12戶老店家，日前市長涂醒哲率官員勘災，受災戶表達希望原地修建，市府因此區塊是公道5預定地，屬於公共設施用地，原地修建有疑慮。

今天受災戶到議會陳情，副議長郭明賓代為發聲，質詢市長涂醒哲，並建請市府「勿強姦民意」，而是要順從民意，民意是民國38年公告的都市計畫將此區塊劃為公道5，不合時宜，希望原地修建。涂醒哲表示，市府會就災民的陳情進行研議。

吳姓、呂姓受災戶表示，火災燒毀家園，盼原地修建，卻飽受網民攻擊指他們已領補償費還占地，事實上政府未辦理徵收土地，住戶們從未拿到補償費。

(中時)