護樹帳篷遭強拆 民團北市府前靜坐抗議

民間團體發現護樹帳篷遭拆、志工被強行拖出，今早憤怒前往北市府前靜坐抗議，要求市長室派員出面、停止移樹。（張潼攝）

大巨蛋還未復工，但北市府同意遠雄先移植周邊33棵樹木，引發護樹不滿，15日起就「守」在工區，肉身阻擋遠雄工人與機具進行斷根。不料，今清晨4時許，有護樹志工發現光復南路上的留守帳篷遭強拆，還有2名女志工遭工人強行拖出帳篷，因而憤怒轉向北市府前靜坐抗議，要求市長室派員出面、停止移樹。

護樹團體質疑，大巨蛋目前仍處於停工狀態，先前北市府也只說「暫不終約」，代表仍有解約可能；此外，2015年5月時，遠雄的移樹工程遭市府制止，原因包括還未完成重新議約、園區疏散有安全隱憂、未與社會妥善溝通，這些因素依然存在，為什麼現在要開始移樹？

為此，護樹團體月中開始闖入施工圍籬，以肉身擋在工人或機具前方，但雙方衝突越演越烈。松菸公園催生聯盟召集人游藝更說，今清晨帳篷被拆、志工被拖出來，個人物品也救不出來，隨後遠雄更在圍籬上方裝設了刀片蛇龍。

游藝痛批，昨天柯文哲在談同志婚姻時還提到人權，面對民眾抗議移樹，卻放任遠雄粗暴對待公民，何來人權？此外，大巨蛋解約i-Voting現已超過3000人附議，停止移樹的i-Voting提案也已經展開，市府仍舊毫無回應。

他們要求，在市長室派員出面面對之前，會一直待在市府前抗議，希望柯市府先立刻廢止5月4日的移樹核准函、撤除大巨蛋周邊行道樹的施工圍籬、由柯文哲親自主持公聽會釐清大巨蛋相關疑義等。

(中時)