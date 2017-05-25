跟妻提燈節虧損 柯P：這是家裡事

外傳台北燈節活動花費1.2億元，業者短收2000萬元，台北市長柯文哲甚至跟妻子提起此事。對此，柯文哲今天說，這家裡事不用在公開場合問，這他們家的事。

台北燈節透支，柯文哲上午出席「內科之心─內湖科技園區產業支援設施BOT開發案」簽約記者會後接受媒體採訪，他說，有人開玩笑說當柯文哲朋友比當柯文哲的敵人還慘，朋友幫忙最後自己虧錢。

被問及是否用公帑支付或曾向妻子提？他說，這家裡事不用在公開場合問，這他們家的事，這件事該怎麼辦就怎麼辦。

明年燈節是否繼續在西門町辦？柯文哲表示會在西區，燈節不可能每年換一個地方，也許辦10年換個地方，但不可能每年換。

(中時)