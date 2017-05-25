跟妻提燈節虧損 柯P：這是家裡事
外傳台北燈節活動花費1.2億元，業者短收2000萬元，台北市長柯文哲甚至跟妻子提起此事。對此，柯文哲今天說，這家裡事不用在公開場合問，這他們家的事。
台北燈節透支，柯文哲上午出席「內科之心─內湖科技園區產業支援設施BOT開發案」簽約記者會後接受媒體採訪，他說，有人開玩笑說當柯文哲朋友比當柯文哲的敵人還慘，朋友幫忙最後自己虧錢。
被問及是否用公帑支付或曾向妻子提？他說，這家裡事不用在公開場合問，這他們家的事，這件事該怎麼辦就怎麼辦。
明年燈節是否繼續在西門町辦？柯文哲表示會在西區，燈節不可能每年換一個地方，也許辦10年換個地方，但不可能每年換。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。