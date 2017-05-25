為未來經濟把脈 李世光：已下對藥會逐漸好轉

台灣4月份失業率3.67％較3月下降約0.1％，景氣似乎逐漸回溫，然而，立委黃偉哲質疑，失業人數減少是因為經濟真的好轉，還是其他因為少子化等其他因素？對此，經濟部長李世光表示，目前看來全球景氣逐漸回升，台灣經濟也逐漸回溫。

李世光指出，整體來看台灣出口在增加，景氣是逐步提升，雖然還是低於平均水準，但是逐漸好轉。

作為推動經濟成長的主要執行者，李世光表示，台灣產業轉型需要持續往前推動，經濟轉型沒有特效藥，但是要下對藥，評估整體經濟狀況、產業轉型跟所擁有的資源，目前方向是正確的，應該在3至5年內可以看到改善。

李世光稱，民眾最關心的是立刻的生活跟薪資有無提升，經濟部要持續推動經濟政策，讓民眾有感。

(工商)