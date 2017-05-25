內科BOT案簽約 柯P：讓新能量持續進入
台北市長柯文哲任內第一個成功招商的BOT開發案內科之心—台北市內湖科技園區產業支援設施BOT開發案今天上午正式簽約，柯文哲表示，以前BOT概念認為政府零出資或要最大獲利，這是不對的，政府不是私人企業，而應建立平台讓企業與個人做最大發揮。
柯文哲表示，內科之心的目的是未來50年的發展，打造新創中心，讓新能量進來，內科現每年有4兆產值，但不進則退，進步不夠快也是退步，因此利用育成中心維持內科往前進步。
不同於以往交通等公共建設，這次是以新創中心為主體的BOT案被視為偏向軟實力，柯文哲說，政府不能每天在做放煙火的事，雖然資通訊、生技為北市最重要的產業，但現在成功不保證以後成功。他說，港湖作戰計劃不只有北市府，包括中研院、科技部都一起合作。
他還說，不只BOT，北市府還有公辦都更等案子，等穩固的制度建立好，再來速度就會變快。
(中時)
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