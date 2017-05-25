5月25日中視午間新聞速速報

中視午間新聞搶先看

《大法官:禁同婚違憲 立院修法"角力戰"開打》

眾所矚目的同性婚姻釋憲，司法院大法官在昨天正式給出解釋，表示反同性伴侶結婚違憲。至於到底會以另立專法、《民法》專章或《民法》專項中哪一種方式保障同性婚姻的權利，司法院並沒有明確表態，最終將回歸立法院各政黨的政治角力

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《嘉義昨晚4小時連5震 氣象局:當心餘震!》

嘉義縣中埔昨日（24日）傍晚起4小時內連續發生5起地震，晚間9時10分規模達5.0，讓民眾不禁覺得害怕，但幸好都沒造成傷害，氣象局則示警，這幾天可能還會有餘震，民眾要特別注意。

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《雨下整天! 鋒面南移中南部9縣市大雨特報》

今天隨著鋒面向南移，北部地區的降雨趨緩，中南部地區雨勢則漸漸加大，氣象局提醒今天一整天全台都會是下雨天，外出活動請記得攜帶雨具。溫度方面，北部及宜花地區今天會有略為轉涼的感覺，高溫降到25、26度左右，中南部及台東高溫也將降到27至29度間。

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(中時電子報)