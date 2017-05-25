北農董座改選陳景峻成人選 柯P：選項之一

本報今報導北農董事會下月5日即將改選，台北市副市長陳景峻成為北農董座人選之一。台北市長柯文哲今天出席公開活動受訪表示，北市府最大的好處是都用遴選制度，集體決策，這種人事重大問題在市長室會議還要透過投票方式解決，他並不諱言地說「這當然是選項之一」

(中時)