端午疏運轉彎！連假期間0至5時國道免費。圖為國道車多情況。(資料照)

交通部日前公布端午連假疏運方案，交通部端午節推出27日、30日實施0至5時全線雙向暫停收費，28、29日則為3至5時暫停收費，優惠時段大縮水加上「一假兩制」，引來立委批評。交通部高公局稍早宣布，27日至30日深夜暫停收費時段，將統一為0至5時，避免民眾混淆。

(中時)