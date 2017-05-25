MLB》賽爾沒K破紀錄 率紅襪擊敗遊騎兵
紅襪的賽爾(Chris Sale)在25日對遊騎兵賽前，已經連續8場有雙位數三振，再一場就能締造大聯盟新猷，不過強碰近況火燙的遊騎兵，他投7.1局只飆出6次三振，挑戰紀錄失利，但紅襪打線以火力相挺，全場敲出12支安打攻得9分，後來居上以9比4贏球，送給賽爾本季第5勝。
賽爾自上月10日開始，連8場比賽送出10K，追平1999年「神之右手」佩卓馬丁尼茲(Pedro Martinez)和他自己2015年所創的三振紀錄。此役他前3局送出4K，看起來相當有機會創紀錄，然而他隨後狀況下滑，4上先失1分後，5上更讓遊騎兵靠納波里(Mike Napoli)陽春炮領軍，連3支安打再添2分。
紅襪前5局僅攻得1分，使得賽爾投完5局淪敗投候選，且K功不若比賽前段犀利，第4到第7局僅再飆2K，距紀錄越來越遠。賽爾若錯過紀錄又吞敗，那可真有夠悶的，還好紅襪打線及時復甦，7下趁遊騎兵戴生(Sam Dyson)甫上陣不穩，單局敲4支安打跟1支高飛犧牲打，攻得7分逆轉戰局，也讓賽爾取得勝投資格。
隨後賽爾8上續投，抓下1出局後連挨2支安打失1分，紅襪也決定把他換下場休息，接替投球的喬凱利(Joe Kelly)夠爭氣，沒再讓賽爾多掉分。總計賽爾投7.1局挨6安失4分，另有6次三振、1次保送，自責分率略升到2.34，第二度挑戰三振紀錄，仍在第8場停下腳步。
不過賽爾此役飆出6K，總計101次三振，是大聯盟睽違15年後，史上第4名前10場先發飆100K的投手，過去創紀錄的，分別是2000、2001年的蘭迪強生(Randy Johnson)，1998、2002年的席林(Curt Schilling)及1998年克萊門斯(Roger Clemens)。紅襪終場9比4贏球，賽爾摘本季第5勝。
(中時電子報)
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