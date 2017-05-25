別急！陸還沒開建第4艘航母

近日中國網路熱傳大連造船廠一組新照片，說在已抽乾的船塢裡出現的，看似為新航母的分段。有分析稱，這可能是中國繼遼寧艦、已下水的001A艦，還有據傳已在上海開建的002艦後，正在趕工開建的第4艘航母。

不過，軍事專家告訴《南華早報》（South China Morning Post），北京仍在研究，要如何安全可靠地打造裝備蒸汽彈射器的002型航母。

知遠戰略與防務研究所的研究員周晨鳴指出，這些分段可能屬於新軍艦，但並非新一代002型航母。他說，002型航母專案尚未定案，根據大陸國防產業的傳統，不會把所有的航母都交由一家船廠打造。

大連造船廠已負責改裝中國1998年從烏克蘭船廠採購的瓦良格（Varyag）艦，並順利讓它化身為大陸第一艘航母，而遼寧艦已於2012年服役。

周晨鳴指出，北京領導階層通常都會鼓勵兩、三家軍武商彼此競爭，就像打造戰機一樣。

中國國防大學教授金一南少將2016年12月曾透露，002型航母2015年3月已於江南長興島造船廠開建。然而，另一名接近中國軍方的消息人士卻指出，雖然江南造船廠贏得合約是順理成章，但要是真在兩年多前開建，船塢裡好歹總有些零組件，甚至船體的影子，可是現在船塢還是空的，而要藏起這龐然大物是不可能的。

(中時電子報)