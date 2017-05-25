洩漏珍珠粉檢驗報告 珠寶公司女總經理被訴
某珠寶公司李姓女總經理，2013年赴菲律賓取得上游廠商珍珠粉樣本返台送驗，竟將檢驗報告寄到男友的電郵信箱，公司認為她洩漏公司機密而提告，雖檢方2度不起訴，但經高檢署智財分署調查，認定李女罪證明確，命令北檢起訴，台北地檢署今依妨害祕密罪嫌起訴李女。
起訴書指出，李女2012年1月陪公司張姓老闆到菲律賓花島，拜訪其南洋黃金珍珠之上游廠商，張男因認為上游廠商生產的珍珠粉具有療效，即有將珍珠粉引進台灣銷售，開發為美容商品。張即請李於2013年3月至菲律賓花島取得珍珠粉樣本後，返台委請檢驗公司檢驗珍珠粉中是否含有農藥殘留、西藥及重金屬等成分。
2013年4月，李女接獲會計以電郵寄送該珍珠粉檢驗報告後，竟未經公司同意，將電郵轉寄給男友，涉嫌洩漏公司工商祕密。該公司事後向警方提告，北檢2度偵查，均認為李女罪嫌不足，予以不起訴，但該公司不服，聲請再議，高檢署智財分署認定李女罪證明確，命令北檢提起公訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。