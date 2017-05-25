洩漏珍珠粉檢驗報告 珠寶公司女總經理被訴

某珠寶公司李姓女總經理，2013年赴菲律賓取得上游廠商珍珠粉樣本返台送驗，竟將檢驗報告寄到男友的電郵信箱，公司認為她洩漏公司機密而提告，雖檢方2度不起訴，但經高檢署智財分署調查，認定李女罪證明確，命令北檢起訴，台北地檢署今依妨害祕密罪嫌起訴李女。

起訴書指出，李女2012年1月陪公司張姓老闆到菲律賓花島，拜訪其南洋黃金珍珠之上游廠商，張男因認為上游廠商生產的珍珠粉具有療效，即有將珍珠粉引進台灣銷售，開發為美容商品。張即請李於2013年3月至菲律賓花島取得珍珠粉樣本後，返台委請檢驗公司檢驗珍珠粉中是否含有農藥殘留、西藥及重金屬等成分。

2013年4月，李女接獲會計以電郵寄送該珍珠粉檢驗報告後，竟未經公司同意，將電郵轉寄給男友，涉嫌洩漏公司工商祕密。該公司事後向警方提告，北檢2度偵查，均認為李女罪嫌不足，予以不起訴，但該公司不服，聲請再議，高檢署智財分署認定李女罪證明確，命令北檢提起公訴。

(中時)