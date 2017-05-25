21友邦皆聲援台WHA 教廷出席台外交酒會
台灣今年無法參加世界衛生大會（WHA），外界曾質疑為何僅有11友邦協助台灣致函提案。據悉，我友邦21國皆採取不同方式挺台，不論是致函給WHO祕書處或WHA大會發言等方式均有，其中教廷代表團團長還出席我在日內瓦舉辦的外交酒會。
今年WHA大會上，美、澳、德等友好國家接續發言挺台灣以觀察員身份出席，而日本則以雙邊會議方式支持台灣。
在友邦部分，11國友邦替台灣致函給WHO祕書處提案，包含貝里斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、尼加拉瓜共和國、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁、索羅門群島、史瓦濟蘭王國與吐瓦魯，
另外，宏都拉斯則在WHA大會上替我聲援；有部分友邦則是在事前致函給WHO祕書長陳馮富珍，希望邀請台灣以觀察員身份參加。
值得注意的是教廷，教廷向來對外交事務不輕易對外發言，但台NGO等赴日內瓦的民間團體發現，這次教廷WHA代表團團長亦參與台灣在日內瓦舉辦的外交酒會，此舉溢於言表。
(旺報)
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