用基改黃豆卻標示非基改 這款包干涉標示不實

標示非基改的「九品香辣味包干」，遭驗出使用基改黃豆。（食藥署提供）

立院在前年底三讀通過，要求基改食品全面退出校園。衛福部食藥署今公布「2017年基因改造食品稽查專案計畫」，當中以市佔最大的基改黃豆和基改玉米為查核對象，其中1件產品「九品香辣味包干」使用基改產品，卻標示為「非基改產品」，另有18件產品不合格，當中多是未依規定標示，包括四海遊龍的豆漿成分未標示含發泡劑。

食藥署聯合地方衛生局，就基改黃豆、玉米的製造業者，以及供應校園黃豆、玉米的業者，進行3個月的稽查，55件抽驗產品當中，發現「九品香辣味包干」在包裝外註明「製成採用美國、加拿大非基因改造黃豆」，但經檢驗發現其基因改造成分大於3％，涉及標示不實。

該稽查專案計畫另抽查93件產品標示，發現18件不符規定，當中查核缺失項目最多為的為「產品未依規定標示」，其中又以營養標示不符規定，以及內容物標示不完整的缺失態樣最常見，像是四海遊龍的豆漿和杏仁豆漿，成分均未標示消泡劑。

食藥署北區管理中心表示，未依規定標示，可依《食安法》最高處300萬元罰鍰；若涉及標示不實，則可依《食安法》處最高400萬元罰鍰。

(中時)