用基改黃豆卻標示非基改 這款包干涉標示不實
立院在前年底三讀通過，要求基改食品全面退出校園。衛福部食藥署今公布「2017年基因改造食品稽查專案計畫」，當中以市佔最大的基改黃豆和基改玉米為查核對象，其中1件產品「九品香辣味包干」使用基改產品，卻標示為「非基改產品」，另有18件產品不合格，當中多是未依規定標示，包括四海遊龍的豆漿成分未標示含發泡劑。
食藥署聯合地方衛生局，就基改黃豆、玉米的製造業者，以及供應校園黃豆、玉米的業者，進行3個月的稽查，55件抽驗產品當中，發現「九品香辣味包干」在包裝外註明「製成採用美國、加拿大非基因改造黃豆」，但經檢驗發現其基因改造成分大於3％，涉及標示不實。
該稽查專案計畫另抽查93件產品標示，發現18件不符規定，當中查核缺失項目最多為的為「產品未依規定標示」，其中又以營養標示不符規定，以及內容物標示不完整的缺失態樣最常見，像是四海遊龍的豆漿和杏仁豆漿，成分均未標示消泡劑。
食藥署北區管理中心表示，未依規定標示，可依《食安法》最高處300萬元罰鍰；若涉及標示不實，則可依《食安法》處最高400萬元罰鍰。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。