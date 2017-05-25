可口可樂燕巢廠 驚傳關廠裁員百人

可口可樂燕巢廠今天仍正常供貨。(郭韋綺攝)

燕巢廠將關廠並裁員。(郭韋綺攝)

可口可樂台灣燕巢廠生產線驚傳關廠並裁員，未來生產線將整併到桃園廠，據了解，120名作業線勞工中，隨同遷廠至桃園只有21人，等於將近百人失業、裁員8成。燕巢廠因裁員氣氛低迷，廠方今(25)低調表示不受訪，員工也避談；目前仍維持正常供貨。

高市政府勞工局今出面說明，今年3月獲知太古可口可樂公司遷廠案，高雄燕巢廠生產線120名員工，以及80名負責倉儲、物流及供貨員工。

勞工局指出，可口可樂總公司預計於今年10月底、明年4月中旬，分2批辦理遷廠事宜，其中生產線120名勞工中，同意隨同遷廠至桃園有21人，60多位選擇優離、或30多位退休。

對於隨同遷廠至桃園員工，可口可樂也承諾將提供相關補助，會給予3個月緩衝期，若遷廠勞工有適應不良等問題，可於3個月內再適用公司所提供優離方案。

生產線停止後，未來只剩倉儲、物流及營業所，負責供貨80名員工仍會留下繼續工作，直到完成遷廠，計畫把燕巢廠重整、並進行變賣，80名員工將幫助另覓作業場所，確保他們的工作權益。

台灣飲料市場生態改變，可口可樂內部經過長期評估，決定調整供應鏈，因此將高雄廠產能移往桃園；目前高雄廠生產玻璃瓶、果汁與碳酸飲料等，未來桃園廠將取代燕巢廠，將增加產能與產線。

(中時)