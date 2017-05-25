川普通話杜特蒂大嘴巴 洩漏美軍潛艦布署位置

美國總統川普。(圖/美聯社)

美軍核子動力潛艦密西根號4月24日抵達南韓釜山港與卡爾文森號航母打擊群，參加美韓聯合演習，意在震懾北韓。(圖/美聯社)

美國總統川普（Donald Trump）自上任以來洩密疑雲不斷，如今又被爆出他在和菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的通話中，為展現美國的軍事實力，竟然大嘴巴洩露出美軍兩艘潛艦布署的位置，讓美軍一向保密到家的潛艦行蹤，也意外曝光。

據《華盛頓郵報》(Washington Post)報導，揭露了一份美國總統川普和菲律賓總統杜特蒂4月29日通話內容的文字副本，當中川普和杜特蒂談及北韓核武危機的問題時，他表示：「美國會處理好北韓」，並要求菲律賓向中國施壓來制裁北韓，川普又說：「我們有很強大的火力，是北韓的20倍，但我們不想使用它」，接著川普為了證明美國的軍事實力，表示美國已經在朝鮮半島布署了兩艘核子動力潛艦，透露了美軍潛艦的位置。

美軍通常不會輕易公開軍力的布署，不過在上個月參加和南韓的聯合演習中，為了向北韓秀肌肉，公布了核子動力潛艦密西根號(USS Michigan SSGN-727)抵達南韓釜山港參與演習的消息。從川普此番和杜特蒂的談話中，也透露了目前美軍在朝鮮半島還布署了另一艘潛艦。

川普4月在「通俄門」的疑雲下，迅速開除了FBI局長柯米(James Comey)，沒想到才沒過幾天，他在和俄國駐美大使季瑟雅克（Sergei Kislyak）、俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的會面中，在消息來源並未授權的情況下，擅自向俄方洩露了一份關於IS恐怖組織的機密情報，將消息來源暴露於曝光的風險之中。近期兩次的機密洩漏案，都讓外界深深質疑川普處理機密的能力。

(中時電子報)