不懂台結婚程序瞎爆！宋祖德刪文致歉林心如

宋祖德道歉林心如與霍建華。（圖／取自on.cc、本報系資料照片）

先前爆料謝霆鋒與王菲分手的大陸名嘴宋祖德，先前才被謝霆鋒本尊嗆等看吃屎，沒想到他昨又爆料林心如與霍建華根本沒有領證，氣得小倆口聯合發出律師聲明，而宋祖德深夜就在網上道歉，表示大陸與台灣結婚程序不同，台灣登記本來就沒有結婚證，讓網友大呼他真的瞎透了！

宋祖德昨又爆林心如與霍建華根本沒有領證，遭到兩人打臉，聯合發出聲明表示這是「惡意杜撰」，也強調兩人早在2016年就依法辦理結婚手續。沒想到宋祖德昨深夜發文，不僅將爆料刪除，更向林心如與霍建華道歉，直言「台灣地區夫妻結婚與大陸不同，大陸是到民政局婚姻登記處登記並領取結婚證，而中國台灣地區夫妻結婚只在戶籍處登記，不辦理結婚證，夫妻沒有結婚證是正常的。」

宋祖德認栽，表示自己「表達方式不太嚴謹，向霍老師林老師致歉。特此申明！」但這樣簡單的一篇文讓很多網友不滿，認為他根本搞不清楚台灣與大陸結婚程序，隨意亂爆料相當不負責，還有網友等著敲碗看他「吃兩份屎！」

(中時電子報)